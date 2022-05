Vlotho macht rund ums Mobil mobil

Informations- und Mitmachmesse mit verkaufsoffenem Sonntag am 8. Mai – WIV und Marketing laden ein

Vlotho

Ob Auto, E-Bike oder E-Scooter: Am Sonntag, 8. Mai, dreht sich in der Vlothoer Innenstadt alles rund ums Rad und die Mobilität. Zum 13. Mal laden die Vlotho Marketing sowie die Werbe- und Interessengemeinschaft Vlotho zu „Vlotho fährt ab – Vlotho macht Mobil“ ein. In der Zeit von 12 bis 18 bis Uhr wird ein breitgefächertes Programm zum Thema Auto und Mobilität geboten.

Von Joachim Burek