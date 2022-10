Der Herforder, der vor fast neun Jahren in Vlotho die 84-jährige Agnes N. ermordet haben soll, hat sich das Leben genommen.

In diesem Haus wurde Agnes N. erstochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten Justizmitarbeiter der JVA Bielefeld den Mann am am Freitagabend gegen 19:45 Uhr schwerverletzt in seiner Zelle gefunden. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen soll er versucht haben, sich mit einem Einmalrasierer zu töten.