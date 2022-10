Vlotho: Mythos in d-Moll erklingt in St. Stephan

Bach, Mozart, Hindemith: Die Kantorei St. Stephan bringt am 20. November drei Giganten der Musikgeschichte in die Vlothoer Stadtkirche. Kompositorische Kraftakte, ungelöste Rätsel und Schicksalsschläge förderten die Mythenbildung um die Werke und ihre Schöpfer.

Mozarts Requiem wird am 20. November aufgeführt – Vorverkauf für Jazzkonzert am 30. Oktober hat begonnen

Līga Auguste, Kantorin an St. Stephan, hat für das anspruchsvolle Programm orchestrale und stimmliche Unterstützung arrangiert: Neue Sängerinnen und Sänger verstärken den Chor der Kantorei, der seit dem Sommer für dieses erste Orchesterkonzert nach langer Coronapause probt. Begleitet wird der Chor vom Orchester OPUS 7 unter Konzertmeister Roger Burmeister.

Royale Todesfälle beeinflussen die Musikgeschichte

Der Abend wird mit dem Cembaloconcerto d-Moll (BWV 1052) eröffnet, das sich den Ruf als eines der wichtigsten Werke Bachs erobert hat. Doch die Ursprünge dieses barocken Klassikers liegen im Dunkeln: Ist es ein eigenständiges Werk für ein Solocembalo oder eine Umarbeitung eines Violinkonzerts?

Auch die Entstehungszeit bleibt unsicher. Bach hatte Teile bereits in den 1720er Jahren in Kantaten verwendet, doch es brauchte einen königlichen Trauerfall, bevor das Werk in der heutigen Form überliefert werden konnte: Nach dem Tod August des Starken 1733 ruhte die öffentliche Musikszene in Leipzig. Bach beendete diese verordnete Stille mit einer neuen Konzertreihe. Wahrscheinlich mit dabei: Das Cembaloconcerto d-Moll, das in der 1738 festgehaltenen Fassung seit bald 300 Jahren nicht mehr aus dem Repertoire wegzudenken ist.

Vorfreude bei Līga Auguste: Neben Mozart stehen auch Bach und Hindemith auf dem Programm. Foto: Heike Pabst

Zwei Jahrhunderte später beeinflusste wieder ein royaler Sterbefall die Musikgeschichte. Paul Hindemith besuchte 1936 London für die britische Erstaufführung seines „Schwanendrehers“. Doch der Tod Königs George VI. verlangte ein Umdenken.

Hindemith brauchte einen Nachmittag, um die Trauermusik zu schreiben und noch am selben Abend einzuspielen. „Es war etwas Mozartisches“ an dieser Leistung, sagte Hindemiths Förderer Werner Reinhart: In nur sechs Stunden hatte Hindemith sich in die britische Geschichte eingeschrieben.

Nach acht Takten bricht die Partitur ab

„Lacrimosa dies illa“ – ein tränenreicher Tag war auch der 5. Dezember 1791. Mozarts Tod ließ seine letzte Komposition, das Requiem in d-Moll (KV 626), unvollendet. Nach acht Takten des „Lacrimosa“ bricht die Partitur ab.

Es entbrannte fast sofort ein Deutungsstreit: War das vom Grafen Franz von Walsegg anonym in Auftrag gegebene Requiem nur eine Routinearbeit, oder war es eine Vorahnung Mozarts zu seinem frühen Tod? Mozarts künstlerischer wie geschäftlicher Partner Schikaneder brachte das Werk zu Mozarts Trauerfeier zur Uraufführung und förderte damit einen Mythos, der sich besonders durch Miloš Formans Film „Amadeus“ ins Bewusstsein eingeschrieben hat.

Erstmals gibt es Platzkarten

Für Līga Auguste ist das Chor- und Orchesterkonzert die Krönung nach Monaten intensiver Vorbereitungen. Der Vorverkauf für das Konzert in St. Stephan beginnt am 31. Oktober. „Es gibt jetzt erstmals Platzkarten in zwei unterschiedlichen Kategorien“, kündigt Līga Auguste an. Das Publikum muss also nicht mehr so frühzeitig kommen wie möglich, um sich den gewünschten Platz zu sichern. Die Karten kosten je nach Kategorie 17 oder 20 Euro, ermäßigt aber immer 10 Euro, und sie sind im Gemeindebüro St. Stephan und beim Stadtmarketing Vlotho erhältlich.

Das Publikum sitzt, coronabedingt, etwas „luftiger“ – nicht der gesamte vorhandene Platz im Kirchenschiff wird ausgenutzt.

Übrigens: Für das Konzert des Jazztrios Kordes-Tetzlaff-Godejohann „Jazz trifft auf Bach“ am Sonntag, 30. Oktober, 19 Uhr in St. Stephan, hat der Vorverkauf schon begonnen. Auch bei diesem Konzert wird es schon Platzkarten geben, für 13 oder 15 Euro, ermäßigt 7 Euro. Diese Karten gibt es ebenfalls im Gemeindebüro, bei VlothoMarketing, außerdem an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr.