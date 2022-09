Vlotho: Shuttle-Service wird erweitert

Nicht nur meteorologisch kündigt sich der Herbst an. Der Windmühle Exter lädt wieder zum Erntefest am letzten Sonntag im September ein, dieses Jahr am 25. September ab 11.15 Uhr.

Dafür wird erneut ein Shuttlebus zwischen der Ortsmitte Exter und der Windmühle auf der Steinegge eingesetzt. Diesmal wird der Service sogar noch ausgeweitet: Eine zweite Shuttelbus-Linie startet am Vlothoer Minske-Markt und bringt die Besucherinnen und Besucher über den Bonneberg zum Alten Postweg in Exter.

„Nach dem erfolgreichen Mühlenfest zum Deutschen Mühlentag an Pfingsten rechnen wir auch im Herbst bei gutem Wetter wieder mit einer hohen Zahl an Festgästen“, sagt Markus Klughardt, Leiter des Organisationsteams und kommissarischer Co-Vorsitzender des Windmühlenvereins. Die Besucherinnen und Besucher erwarte wieder ein attraktives Programm.

Parkende Autos waren immer wieder Riesenproblem

Die Ausweitung des Shuttle-Services hat ihren Grund: „Aufgrund der hohen Besucherzahlen plagen uns seit Jahren Parkprobleme durch die enge Straßenführung des Alten Postweges und die zum Teil falsch parkenden Autos“, ergänzt der kommissarische Co-Vorsitzende Jochen Zülka. „Wir haben an Pfingsten gute Erfahrungen mit dem neuen Shuttlebus zwischen Ortsmitte Exter und der Windmühle gemacht. Jedoch waren auch hier die parkenden Autos ein Riesenproblem für den Busverkehr bis zur Windmühle“.

Deshalb setzt der Verein verstärkt auf den Shuttlebus und verlegt die Endhaltestelle zur Windmühle an die Einmündung des Alten Postweges in die Detmolder Straße. „Wir haben dazu extra die dortige Brachfläche mit dankenswerter Zustimmung des Grundstückseigentümers für eine Halte- und Buswendestelle hergerichtet“, sagt Klughardt. „Die Busse der Firma Gersmeier und der VlothoBus GmbH verkehren halbstündlich zwischen der Haltestelle Windmühle einmal Richtung Exter und einmal aus Richtung Vlotho/Bonneberg und zurück.“

Die Haltestellen werden vom Windmühlenverein ausgeschildert. Der Bus wird als Shuttlebus des Windmühlenvereins erkennbar sein. Park-and-Ride-Parkplätze für den Shuttleverkehr in und aus Richtung Ortsmitte Exter gibt es an der Autobahnkirche, bei Edeka-Wilke und in der Industriestraße.

„Herford im Takt“ spielt auf

Der Vlotho-Bus startet am Minske-Markt (Meyrastraße) in Vlotho und fährt über die Haltestelle Evangelische Kirche Bonneberg zur Windmühle und zurück. Den Park- und Einbahnverkehr an der Windmühle regelt wie immer der Deutsche Hilfsdienst mit seinen ehrenamtlichen Kräften. „Wir hoffen, damit die Parkprobleme am Alten Postweg rund um die Windmühle noch besser in den Griff zu kriegen, und bitten unsere Gäste eindringlich, möglichst diesen kostenlosen Bus-Service zu nutzen“, ergänzt Zülka, der sich bei den Firmen Strategic IT aus Herford und dem Autohaus Rau in Exter für die Finanzierung bedankt.

Die neue Internetseite des Mühlenvereins www.windmuehle-exter.de bietet erstmals zahlreiche Informationen rund um das Festgeschehen. Organisator Markus Klughardt weist zudem auf die bekannten Mühlenführungen, die Hüpfburg und das Spielmobil der Rasen-Falken Herford sowie auf den ökumenischen Gottesdienst zu Beginn des Mühlenfestes um 11.15 Uhr hin.

Backgruppe bereitet mehr als 200 Brote vor

„Wir beginnen auf Bitten der Pastorin eine Viertelstunde später als üblich, weil sie zuvor noch zwei Taufen in ihrem Gottesdienst hat“, ergänzt Jochen Zülka.

Das musikalische Programm gestalten der Posaunenchor Exter sowie die Musikband „Herford im Takt“. „Selbstverständlich gibt es auch Mühlenbrot, Pizza und Blechkuchen aus dem Holzbackofen und Kaffee und Kuchen im Mühlenblick“, so Zülka, der mit seiner Backgruppe mehr als 200 Brote, zehn Bleche Pizza und zehn Platten Kirsch- und Zuckerkuchen backen will. „Unsere Gäste werden weder verhungern noch verdursten, denn wie üblich gibt es Pommes, Brat- und Currywürste vom Grillstand und Kaltgetränke an den Theken im Mühlenblick und am Getränkestand“, so Klughardt, „und auch die diversen handwerkliche Aktions- und Verkaufsstände sorgen für Volksfeststimmung auf der Steinegge“.

Die genauen Abfahrtszeiten der beiden Shuttlebus-Linien stehen auf der Homepage des Vereins www.windmuehle-exter.de zum Nachlesen bereit.