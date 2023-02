Vlotho tanzt gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen psychische und physische Gewalt an Mädchen und Frauen. Deshalb beteiligen sich Vlothoerinnen und Vlothoer an der Kampagne „One billion rising“ mit einem Tanzvideo, das Betroffenen Mut machen soll: Sie sind nicht alleine – und es gibt Stellen, die ihnen helfen können.

Videodreh als Beitrag zur Kampagne „One billion rising – Rise for freedom“

Unter der Leitung von Melanie Windmüller-Gök (vorne links, rote Jacke) haben sich etliche Menschen aus Vlotho an dem Video beteiligt, das jetzt im Internet veröffentlicht wurde.

Nach wie vor wird Frauen und Mädchen weltweit täglich Gewalt angetan. Jede dritte Frau in Europa ist Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt. Seit zehn Jahren weist die Kampagne „One billion rising“ stets am 14. Februar eines Jahres auf diese Menschenrechtsverletzung hin, die in allen sozialen Schichten zu finden ist.

Auch in diesem Jahr erheben sich in vielen Ländern wieder Menschen, um zu tanzen und darauf aufmerksam zu machen. Auch Vlothoerinnen und Vlothoer sind dabei und wollen ein sichtbares Zeichen gegen diese Gewalt setzen.

Die Idee hatte Gleichstellungsbeauftragte Silvia Rose, die gemeinsam mit Melanie Windmüller-Gök vom TuS Bonneberg den Dreh eines Tanzvideos in die Wege geleitet hat. Etliche Vlothoerinnen und Vlothoer haben sich dafür in der Bonneberger Sporthalle getroffen, einen Tanz choreographiert und das Video aufgenommen. Es ist seit Mitternacht im Internet zu sehen, unter anderem auf der Homepage der Stadt, auf Youtube und in den sozialen Medien.

Im Abspann wird die Telefonnummer eines Hilfetelefons eingeblendet, an das sich von Gewalt Betroffene wenden können: 08000/116016.

Die Gleichstellungsstelle bedankt sich bei den ehrenamtlich Mitwirkenden, bei Melanie Windmüller-Gök, ihrer Familie und dem Filmteam Bernd Deppe und Klaus Dieter Bartneck für die Unterstützung und Beratung.