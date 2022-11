Vlotho von seiner fotogenen Seite

In diesem Jahr gibt es zum 15. Mal den Vlotho-Fotokalender des Partnerschaftsvereins Vlotho-Aubigny. Und es ist gute Tradition, dass der Erlös für den Téléthon-Spendenmarathon in der französischen Partnerstadt eingesetzt wird.

Ein paar Foto-Kalender mit Vlothoer Impressionen nehmen Mitglieder des Partnerschaftsvereins Vlotho-Aubigny auch in ein paar Tagen wieder als Gastgeschenk mit zum alljährlichen Téléthon in Aubigny. Zum 23. Mal fährt am ersten Dezember-Wochenende eine sechsköpfige Delegation aus Vlotho nach Frankreich, um heimisches Bier, Glühwein, Weihnachtsdeko, Christstollen, Bratwürstchen und vieles mehr für die frankreichweite Spendenaktion zugunsten der Mukoviszidose-Forschung zu verkaufen. Der Erlös des Kalender-Verkaufs ist für diese Aktion bestimmt.

„Wir werden bis zur Abfahrt 130 Exemplare von Hand geklebt und beschriftet haben und hoffen, dass unser Kalender auch in diesem Jahr wieder viele Freunde findet“, so die Vereinsvorsitzende Heike Begemann-Dröge. Coronabedingt konnte in den vergangenen zwei Jahren nur der Verkaufserlös der Kalender an die Association Téléthon gespendet werden. „Jetzt freuen wir uns riesig darauf, wieder mit unseren französischen Freunden am Stand zu stehen und uns gemeinsam für eine möglichst hohe Spende für die Mukoviszidose-Forschung stark zu machen.“

Hobbyfotografen haben mitgemacht

Immer wieder neue Stadtansichten zu finden, wird übrigens von Jahr zu Jahr schwieriger, weil Vlotho in den vergangenen Jahren natürlich schon aus vielen Perspektiven gezeigt worden ist. Aber auch dieses Mal hat es wieder geklappt, dank einiger fleißiger Vlothoer Hobby-Fotografen, die ihre Fotos dafür zur Verfügung gestellt haben. Ab sofort gibt es den Kalender für 2023 (DIN A4, 13 Bilder auf schwarzem Karton) bei Heike Begemann-Dröge (Telefon 0171-8327065) und in der Tourist-Info am Dr.-Schultze-Platz.

Der Partnerschaftsverein bietet den Kalender wieder zum Preis von 10 Euro an. Der Gesamterlös wird nach Abzug der Herstellungskosten für den Téléthon in Aubigny gespendet.