Vlotho will Ehrenamtstag feiern

Premiere ist am 13. Mai in der Innenstadt - Vorbereitungstreffen an diesem Mittwoch in der Kulturfabrik

Vlotho

Das ist eine Premiere für Vlotho: Die Stadt möchte in Zusammenarbeit mit Vereinen und Ehrenamtlichen am 13. Mai in der Innenstadt erstmals einen „Tag des Ehrenamtes“ ausrichten. Dazu wurden jetzt Vereine, Gruppen und Hilfsorganisationen angeschrieben. Sie sind außerdem eingeladen, an einem ersten Vorbereitungstreffen an diesem Mittwoch, 11. Januar, ab 18.30 Uhr in der Kulturfabrik teilzunehmen.

Von Joachim Burek