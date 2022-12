Vlotho zeigt sich für den Notfall vorbereitet

Vlotho

In den 30 Jahren nach Ende des Kalten Krieges sind in Deutschland weite Teile der Kriseninfrastruktur abgebaut worden. Der Klimawandel mit Dürren, Hochwasser und Überschwemmungen sowie die Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges haben gezeigt, dass wieder Strukturen gebraucht werden, mit denen auf eine Krise reagiert werden kann. Die Kommunen haben sich daher jetzt auf den Weg gemacht, die Bevölkerung auf solche Situationen vorzubereiten. In den nächsten Tagen wird an alle Vlothoer Haushalte ein Flyer versendet werden, der auf die geplanten Standorte für Notfallpunkte hinweist, die in der Stadt die erste Anlaufstelle im Katastrophenfall, zum Beispiel bei einem Blackout, für die Bürger sein sollen.

Von Joachim Burek