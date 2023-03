Vlotho

In großer Runde ist am Freitagabend am Gerätehaus Beerenkämpen die Übergabe zweier neuer Fahrzeuge an die Freiwillige Feuerwehr Vlotho gefeiert worden. Zugleich ehrte die Löschgruppe Steinbründorf zwei engagierte Mitglieder.

Von Jacqueline Kayser