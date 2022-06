Vlothoer auf großer Fahrt

Frank Dominik Lemke träumt seit 20 Jahren davon, einen bestimmten Berg in Tibet zu erreichen: den Kailash. Und einen alten Freund in Indien wiederzusehen, in Vrindavan. Doch immer nur zu träumen, ist Franks Sache nicht. Deswegen hat sich der 41-jährige Vlothoer jetzt auf den Weg gemacht.

Frank träumt von einer großen Fahrt durch mehrere Länder, von menschlichen Begegnungen und einer selbstständigen Erweiterung des Horizonts. Unter dem Titel „Frank goes Walkabout“ berichtet der freie Mitarbeiter des WESTFALEN-BLATTS auch in einem Blog auf Facebook von seinen Erlebnissen. Ende Mai ist der freie Journalist, Fotograf, Copywriter und Werbetexter in Vlotho aufgebrochen, nach einer Test-Nacht auf dem Parkplatz am Waldfreibad Valdorf. Er fährt einen Seat namens „Susi“, an den er einen Anhänger für das Gepäck gehängt hat.