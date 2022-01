Vlothoer Feuerwehr rückt vier Mal aus

Vlotho

Das Sturmtief Nadia, das den Norden Deutschlands in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Atem gehalten hat, ging an Vlotho relativ schmerzlos vorbei. Soweit bekannt, hielten lediglich vier Bäume dem Druck der Böen nicht stand. Weitere Schäden oder gar Verletzte hat es in Vlotho aber glücklicherweise nicht gegeben, teilte Feuerwehrchef Torsten Sievering mit.

Von Heike Pabst