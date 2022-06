Vlothoer Feuerwehr rückt zwei Mal aus

Vlotho

Am Pfingstsamstag ist die Vlothoer Feuerwehr zu zwei Einsätzen ausgerückt. In einem Seniorenheim an der Weserstraße hatte am Morgen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Am Abend rückte die Feuerwehr in den Ortsteil Exter aus. Dort sollte es in einer Wohnung brennen.

Von Claus Brand