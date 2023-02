Vlotho: Forum Natur pflegt Hecke am Exteraner Hof Reckefuß

Bevor die Brut- und Setzzeit beginnt, stehen noch vielerorts Gehölzpflegearbeiten an. Das Forum Natur, der Zusammenschluss der Vlothoer Naturschützer, nutzte den überwiegend trockenen Samstag, um ein Heckenareal in Exter wieder herzurichten.

Bereits am Vortag hatte der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Exter am Hang nahe des Exterbachs auf der Länge von ungefähr hundertfünfzig Metern größere Bäume gefällt. So konnten die Helfer am Samstagmorgen direkt starten: Um 9 Uhr traf eine größere Gruppe aus Freiwilligen, Landwirten, Jägern und Mitarbeitern der Biologischen Station Ravensberg ein. Die Arbeiten gingen Hand in Hand. Stämme wurden entastet und gesägt, Haselsträucher auf Stock gesetzt und das Schnittgut zusammengetragen.