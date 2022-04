Vlothoer freuen sich auf persönliche Begegnungen

„Die Jahreshauptversammlung 2020 konnten wir gerade noch durchführen, danach mussten wir dann alles absagen“, blickte die Vorsitzende Heike Begemann-Dröge auf schwierige zwei Jahre im Vereinsleben zurück. Lediglich bei den Ferienspielen 2020 gab es noch eine Präsenzveranstaltung.

Darüber hinaus verkaufte der Verein weiter seinen Foto-Kalender und spendete den Erlös 2020 und 2021 jeweils direkt für die französische Wohltätigkeitsaktion Téléthon. Alle weiteren Einträge im Veranstaltungskalender wurden nach und nach gestrichen. Treffen waren allenfalls noch online möglich. Nun aber will der Verein wieder durchstarten.

52 Albinienser kommen bald

Nach jetzigem Stand, kündigte die Vorsitzende an, dürfe man endlich wieder die Albinienser Freundinnen und Freunde in der Weserstadt empfangen. Der Partnerschaftsbesuch – normalerweise im jährlichen Wechsel einmal in Vlotho, dann in Aubigny ausgerichtet – soll am Himmelfahrtswochenende gebührend gefeiert werden.

Am Donnerstag, 26. Mai, wird der Gäste-Bus abends in Vlotho eintreffen. Die Abreise soll am Sonntag, 29. Mai, erfolgen. Dazwischen erwartet Deutsche und Franzosen ein abwechslungsreiches Programm. Am Freitag wird die Nachbarstadt Bad Oeynhausen erkundet. Samstag werden sich, so sei es derzeit absehbar, einige Kleingruppen für diverse Freizeitaktivitäten bilden. Abends stehe der Abschiedsabend im Gemeindehaus St. Stephan an.

Offensichtlich sei die Freude über die Wiederaufnahme der Partnerschaftsbesuche auch auf Albinienser Seite groß, berichtete Vorstandsmitglied Anja Heilmann. 52 Gäste hätten sich angesagt, darunter mit 22 "erfreulich viele" Jugendliche und außerdem eine beachtliche Anzahl von „Neuen“, die noch nie in Vlotho waren. Man habe bereits für fast alle Angemeldeten eine Unterkunft gefunden, freute sich Heilmann. Trotzdem seien weitere potenzielle Gastgeberinnen und Gastgeber – gerade für die jugendlichen Gäste – willkommen.

Vier neue Mitglieder im Vereinsvorstand

Neben den Planungen des Partnerschaftsjahres war die Neuwahl des Vorstands ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt. Vier neue Mitglieder sind darin jetzt vertreten. Annette Klocke ist neu im Vorstand und übernahm das Amt der Kassiererin. Die bisherige Hüterin der Vereinskasse, Andrea Wilken, wechselt auf die Position der stellvertretenden Kassiererin. Sie löst Wilfried Bierbaum ab, der aus gesundheitlichen Gründen dem Vorstand nicht mehr angehören wird.

Die Vorstandsämter wurden von der Versammlung einstimmig mit den vorgeschlagenen Kandidierenden besetzt. Vorsitzende bleibt Heike Begemann-Dröge, ihre Stellvertreterin Inge Wienecke. Im Amt der Geschäftsführerin wurde Christine Stöpel bestätigt. Ihre Stellvertreterin ist weiterhin Raymonde Cherlet. Vakant war zuletzt die Position der Schriftführung. Dafür stellte sich Vanessa Wolke als weiteres neues Vorstandsmitglied zur Verfügung.

Des Weiteren entsandte die Versammlung vier Personen als Beisitzende in den Vorstand. Doris Wandel und Anja Heilmann wurden in ihren Positionen bestätigt. Mit Eric Cherlet und Ulrich Klose traten zwei weitere „Neulinge“ dem Vorstand bei. Die nächste Kassenprüfung nehmen Sabine Zülka und Isolde Eich vor.

Veranstaltungskalender füllt sich wieder

Zwar begann der Punkt „Jahresplanung 2022“ mit einer weiteren Terminabsage, nämlich der Verschiebung des französischen Kinoabends auf 2023. Trotzdem wird der Veranstaltungskalender dieses Jahr deutlich voller als zuletzt sein, kündigte der Partnerschaftsverein an.

Als nächstes lädt der Partnerschaftsverein am Dienstag, 26. April, ab 19.30 Uhr zum Vortrag „Pablo Picasso und seine Frauen“ von Klaus Kirmis in die Kulturfabrik Vlotho ein. Gern würde der Verein auch wieder die monatlichen Boules-Nachmittage aufnehmen. Dafür müsse allerdings noch mit der Stadtverwaltung geklärt werden, wann die Boules-Bahn im Kurpark wieder problemlos zugänglich sein wird.

„Mit den Hufen scharren“ auch die beiden Kochclubs des Partnerschaftsvereins. "Eventuell können bis zum Herbst die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Freundinnen und Freunde der deutsch-französischen Kulinarik wieder die Kochlöffel schwingen können", teilt der Verein weiter mit. Erste Interessierte meldeten sich außerdem, die Anfang Dezember zum Téléthon nach Aubigny fahren möchten.