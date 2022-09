Vlothoer läuft zum Eigergletscher

Verrückte Herausforderungen sind genau sein Ding. Kein Wunder also, dass der Vlothoer Ultrasportler Noris Katilar sich einen der begehrten Startplätze beim Schweizer „Jungfrau-Marathon“ von Interlaken (568 Meter über dem Meeresspiegel) hoch zum Eigergletscher (2.320 Meter) sicherte. 4.000 Läufer waren dabei.

Ultrasportler Noris Katilar meistert den „Jungfrau-Marathon“ in der Schweiz

Glückliche Finisher: Die beiden Läufer Noris Katilar und Slawomir Krolik stehen nach dem Marathon mit ihrer Medaille am Eigergletscher.

Gemeinsam mit seinem Studienkollegen Slawomir Krolik reiste Katilar in die Schweiz. Zur Akklimatisierung wanderten die beiden zwei Tage vor dem schweren Rennen satte 32 Kilometer entlang des Brienzersees bis nach Bönigen in unmittelbarer Nähe von Interlaken. „Leicht anstrengend, aber sicherlich aufgrund des idealen Wetters und der wunderschönen Landschaft für uns unverzichtbar“, so Katilar.