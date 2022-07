Vlothoer soll Tochter sexuell missbraucht haben

Prozess gegen 43-Jährigen hat am Landgericht in Bielefeld begonnen

Diese muss als Jugendschutzkammer feststellen, was an den Vorwürfen dran ist, die dem Vlothoer zur Last gelegt werden. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn an, zwischen Sommer 2016 und Oktober 2021 seine leibliche Tochter sexuell schwer missbraucht zu haben.