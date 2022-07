„Vlothoer sollen Gas sparen“

„Etwa in einer Woche, wenn die Wartungsarbeiten an der Pipeline beendet sein werden, werden wir mehr wissen“, ist sich auch Bernd Adam, Geschäftsführer der Stadtwerke Vlotho, im WB-Gespräch sicher. Dennoch, angesichts der aktuell angespannten und unsicheren Versorgungslage auf dem Gasmarkt, appelliert er an die Vlothoer: „Wir haben es in der Hand, jetzt überall Gas da zu sparen, wo wir es können, damit wir über den Winter kommen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar