Vlothoer Unternehmen Schürmann heißt jetzt Remondis

Der Recyclinghof bleibt in Vlotho-Wehrendorf, doch die in Vlotho geläufige Wendung „Ich bring‘ das mal zu Schürmann“ wird dem Kern der Sache nicht mehr gerecht: Ab sofort firmiert das Unternehmen unter dem Namen „Remondis“.

Die Firma Schürmann Abfallbeseitigung-GmbH wurde Anfang der 1960er Jahre gegründet. Das Umweltbewusstsein war damals noch nicht sonderlich ausgeprägt. Für den Hausmüll reichte eine einzige Tonne. Gab es mal Sperrmüll, wurde er im Garten verbrannt oder irgendwo am Rande der Stadt in ein Siek oder in eine alte Kiesgrube gekippt.