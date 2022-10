Vlothos Freibad hat ein Loch im Rasen

Förderverein der „Batze“ in Valdorf sammelt per „Crowdfunding“ Geld für ein neues Spielgerät – Ziel: 8000 Euro

Vlotho

Der Förderverein des Waldfreibads Valdorf will den Familien mit Kindern in der nächsten Saison wieder Kletter- und Spielspaß auf der Liegewiese bieten: Deshalb muss ein neues Spielgerät her. Das Geld dafür sammelt der Verein per Crowdfunding auf der Online-Plattform der Volksbank „Viele schaffen mehr“.

Von Heike Pabst