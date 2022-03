Von Auto angefahren: 22-Jährige in Vlotho schwer verletzt

Eine Vlothoerin (22) ist am Montag in Vlotho-Uffeln schwer verletzt worden. Sie wurde auf der Rintelner Straße von einem Auto angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall im Einmündungsbereich der Mindener Straße und der Rintelner Straße um 7.25 Uhr.

Die 22-jährige Vlothoerin ging zu Fuß auf dem Gehweg an der Mindener Straße in Richtung Weserbrücke. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Vlothoer mit seinem Mercedes ebenfalls in Richtung Weserbrücke.

Die Fußgängerin überquerte die Einmündung zur Rintelner Straße in dem Moment, als der 59-Jährige nach links abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin prallte gegen die Motorhaube und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Schwerverletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto auf rund 1500 Euro.