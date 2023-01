Von der Umweltakademie zum Zentrum für Holocaustleugner

Der Verein „Collegium Humanum“ wurde 2008 vom damaligen Innenminister verboten, seine Leiterin Ursula Haverbeck wurde seither mehrfach wegen Leugnung des Holocausts verurteilt und kam ins Gefängnis. Doch wie kam es dazu, dass sich das „CH“ in Vlotho zur Einrichtung der rechtsextremen Szene entwickelte? Mit der Geschichte des Collegiums befasst sich zurzeit Dr. Philip Knäble von der Universität Göttingen.

Die ehemalige Wirkungsstätte des „Collegium Humanum“ an der Bretthorststraße steht für 320.000 Euro weiterhin zum Verkauf.

Bis zu seinem Verbot betrieb der von Ursula Haverbeck-Wetzel und ihrem 1999 verstorbenen Mann Werner Haverbeck geleitete Verein die gleichnamige Bildungsstätte in Vlotho. Das Haus in Vlotho entwickelte sich „seit den 1980er Jahren zu einem zentralen Tagungsort von rechtsextremistischen Gruppierungen und Holocaustleuger*innen“, ruft Dr. Knäble in Erinnerung.