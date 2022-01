VW-Fahrer wird in Vlotho schwer verletzt

Vlotho

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Weserstraße (B514) in Höhe der Vlothoer Kläranlage ereignet. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Mann schwerst verletzt. „Nach derzeitigem Stand muss sogar von Lebensgefahr ausgegangen werden“, erklärte ein Polizeisprecher am Morgen an der Unfallstelle.

Von Joachim Burek