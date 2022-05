Waffen, Sprengstoff und Chemikalien beschlagnahmt

Polizei durchsucht mit einem Spezialeinsatzkommando Anwesen in Vlotho und Minden

Vlotho/Minden

Großes Polizeiaufgebot an einem Gehöft in Vlotho-Uffeln: Dort war die Polizei am Montagmorgen mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos aus Bielefeld und sogar Spürhundetrupps angerückt.

Von Joachim Burek und Gisela Schwarze