Was ist Musik in unseren Ohren?

Dass eine Geige ein Instrument ist, wird niemand bestreiten. Aber wie steht es mit einem Metronom? Einem Plastikschlauch? Oder einer Bratpfanne? Der Musikpädagoge Peter Ausländer aus Vlotho blickt – und horcht – auch in seinem neuen Buch wieder über künstlerische Tellerränder hinaus. „Klanglabor und Musikwerkstatt: ein Handwerksbuch zur Musik“ ist das dritte Werk innerhalb eines Jahres, das er veröffentlicht.

Das ist „Zeug, das klingt“: Aus einfachen, alltäglichen Gegenständen können einfache Instrumente und „Schallerzeuger“ gebaut werden. In Peter Ausländers neuestem Buch sind etliche Anleitungen dazu versammelt - inklusive Kopiervorlagen.

Eine abgeschottete, elitäre Kunst- und Musikszene, die selbstgefällig um die immer gleichen klassischen Werke kreist, sie und sich selbst reproduziert, ohne zu hinterfragen – das wäre so gar nicht Peter Ausländers Welt. Für ihn sind künstlerische Ausdrucksformen elementare Bedürfnisse eines neugierigen, sich ausdrückenden und austauschenden Menschen, der sich in Beziehung zur Welt setzt und sie gestaltet. Und entsprechend weitgefasst ist auch das, was unter einer „künstlerischen Ausdrucksform“ zu verstehen ist.