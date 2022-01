Was zählt, ist der Friede

Vlotho

„Wichtiger als das, was uns von unseren Geschwistern im Kirchenkreis Tambarare in Tansania unterscheidet, ist das, was uns mit ihnen verbindet“, formulierte Pfarrer Winfried Reuter am Sonntagmorgen im Partnerschaftsgottesdienst. In der Jubilate-Kirche auf dem Bonneberg feierten Vlothoer die enge Partnerschaft mit den Afrikanern.

Von Gisela Schwarze