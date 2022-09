Wegen Corona: Gospelchor aus Vlotho feiert Zwölfjähriges

„Good News“ wurde vor zwei Jahren 10 Jahre alt – Jubiläumskonzert am 24. September in St. Stephan

Seit 2010 hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Stephan einen eigenen Gospelchor. Kantorin Han Kyoung Park-Oelert hatte ihr Herzensprojekt damals initiiert. Mittlerweile ist der Gospelchor zu einer festen Größe im Gemeindeleben geworden.

Kantorin Līga Auguste hat den Chor 2017 übernommen und probt jeden Mittwoch begeistert mit den Sängerinnen und Sängern: „Viele sind von Anfang an dabei und tragen die Begeisterung immer weiter.“

Besonders das gesellige Miteinander der rund 20 Sängerinnen und Sänger habe den Chor durch die Corona-Durststrecke getragen, so Auguste. In den vergangenen Jahren hat der Gospelchor neben eigenen Konzerten auch in zahlreichen Gottesdiensten mitgewirkt und sich bei überregionalen Chorprojekten wie „Amazing Grace“ oder „Martin Luther King“ eingebracht.

Chor kann drei Versionen von „Amazing Grace“

„Eigentlich wollten wir unser zehnjähriges Bestehen schon 2020 feiern, aus bekannten Gründen mussten wir das aber leider verschieben“, so Auguste. Jetzt könne man mit neuem Schwung einen Konzertabend mit den besten Songs der Chorgeschichte gestalten. Am Samstag, 24. September, findet in St. Stephan das Jubiläumskonzert um 19 Uhr statt.

Der Gospelchor hat ausschließlich Stücke geprobt, die in der Chorgeschichte eine Rolle spielen und zu denen die Mitglieder eine Verbindung haben, so Auguste: „Es gibt Songs, die den Chor seit der Gründung begleiten. ‚Amazing Grace‘ kann der Gospelchor in drei unterschiedlichen Versionen singen.“ Begleitet wird der Chor von Percussionist Gerson Stiening und Kirchenmusiker Doo Jin Park am Klavier.

Konzert steht unter dem Motto „Lead my ways“

Beim Konzert am 24. September sollen die Besucher auch einen „Blick hinter die Chor-Kulissen“ bekommen, verspricht Līga Auguste. Der Abend steht unter dem Titel „Lead my Ways“. Der Eintritt ist frei.

Wer Chorluft schnuppern möchte, kann unverbindlich und ohne musikalische Vorkenntnisse bei den Probenabenden im Gemeindehaus St. Stephan vorbei schauen: „Good News“ probt jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr.