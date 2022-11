Wenn die Identität in Scherben liegt

Vlotho

Die eigene Identität zu finden ist für jeden Heranwachsenden eine Herausforderung – und wer zwischen dem Leben in Deutschland und Werten einer anderen Kultur hin- und hergerissen ist, für den ist die Entwicklung des eigenen Selbst häufig noch viel schwerer. Davon handelt das Buch „Im Glashaus – gefangen zwischen Welten“, das der 35-jährige Autor aus Köln den Schülerinnen und Schülern der Weser-Sekundarschule Vlotho am Freitag in zwei sehr persönlichen und emotionalen Veranstaltungen vorgestellt hat.

Von Heike Pabst