Wenn Trauer unter die Haut geht

Der von einem Ehrenamtlichen-Team entworfene und geleitete conTakt-Gottesdienst war gut besucht und ging den Anwesenden zu Herzen. Lars Kühme startete mit „I've got you under my skin“ von Frank Sinatra am Klavier. Das Thema „"Wenn Trauer in ein Korsett gepresst wird" “wurde optisch von einer aufgestellten Schneiderpuppe unterstrichen. Fotos und Geschichten von Trauertattoos wurden im Gottesdienst erzählt. Musikalisch begleitet, entzündeten die Teilnehmer schließlich Kerzen für Verstorbene und andere Menschen, bei denen ihre Gedanken weilten.

Die Ausstellung selbst war schon vor dem Gottesdienst zugänglich und wird, so die Beobachtung von Küsterin Kathrin Pizarro, ebenfalls gut angenommen. Im Gästebuch steht bereits zu lesen, dass sich Besucher über die gefühlvolle Bearbeitung des schwierigen Themas freuen.

Offener Dialog über Testamente und Erbverträge

Deutlich länger als erwartet dauerte der erste Info-Abend von Rechtsanwalt und Notar Jochen Upheber aus Bad Oeynhausen, der über Testament, Erbvertrag und Vorsorgevollmacht sprach. „Er konnte ein ernstes Thema sehr gut vermitteln und hat etliche Beispiele gegeben“, blickt Kathrin Pizarro zurück. Es ergab sich ein offener Dialog mit den rund 30 Teilnehmern des Abends, die auch etliche Fragen mitgebracht hatten.

Weniger gut besucht, dafür ebenfalls sehr informativ war der Vortragsabend „Wenn der Glaube unter die Haut geht – Religiöse Symbolik in Tattoos“ von Dr. Sinah Kloß. Sie forscht an der Universität Bonn am „Center for Dependency and Slavery Studies“ zu Tattoos von hinduistischen Frauen in den zwei südamerikanischen Ländern Guyana und Suriname. In ihrem Vortrag im Evangelischen Gemeindezentrum Zachäus ging sie zudem auf die Geschichte und Bedeutung von religiösen Tattoos ein.

Katrin Weber von der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis-Verband begrüßt die Teilnehmer des Vortragsabends von Dr. Sinah Kloß. Foto: privat

Tattoos trugen schon die Pilger

Erwachsenenbildungsreferentin Katrin Weber hatte Dr. Sinah Kloß von der Universität Bonn eingeladen, die extra für den Diskussionsabend in die Geschichte religiöser und christlicher Tattoos eingetaucht und dazu geforscht hatte. So fand sie heraus, dass Tattoos mitnichten eine modische Erscheinung aus dem vergangenen Jahrhundert seien, sondern dass es auch schon im späten Mittelalter Tätowierungen gegeben habe.

Auch die weit verbreitete Meinung, die Entdecker zur Zeit der Kolonialisierung hätten bei amerikanischen und indischen Ureinwohnern Tattoos zuerst entdeckt, konnte Dr. Sinah Kloß widerlegen. Bereits zur Zeit der Pilgerreisen nach Jerusalem und Bethlehem wurde das Jersualemkreuz zusammen mit weiteren biblischen Symbolen in die Haut der Pilger tätowiert. Ganze Unterarme wurden mit dem Leidensweg Jesu und brutalen und gefährlichen Tätowiermethoden verziert.

Informationsabende über Bestattungen

In der anschließenden Diskussion tauschten sich die Anwesenden Gäste mit der Forscherin aus und erhielten Einblicke in ihre Forschung zu hinduistischen Tattoos in den südamerikanischen Ländern Guyana und Suriname. Dort wurden Frauen früher mit Glaubenssprüchen und der Zugehörigkeit zu ihrem Ehemann tätowiert. Diese Traditionen scheinen laut Kloß immer weiter abzunehmen, vor allem jüngere Frauen lassen sich in den von ihr bereisten Ländern immer öfter modische Tattoos stechen.

Im Rahmen des Themenmonats stehen noch zwei Informationsabende an: Am Mittwoch, 9. November, informiert „Begemann & Stein“ über Bestattungen. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindezentrum Zachäus, Harksiek. Über die Rahmenbedingungen einer kirchlichen Bestattung spricht Pfarrerin Renate Wefers am Mittwoch, 16. November, ebenfalls ab 19 Uhr im EGZ.

Die Ausstellung von Katrin Hartig und Stefanie Oeft-Geffarth ist bis zum 21. November immer dienstags 9 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, 15 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 13. November, von 10 bis 12 Uhr, 15 bis 17 Uhr zu sehen, weiterhin am Sonntag, 20. November, nach dem Gottesdienst und von 15 bis 17 Uhr. Vormittags sind Schulklassen zum Besuch eingeladen (Kontakt: Pfarrerin Renate Wefers, 05733/998016).