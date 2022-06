Weser-Gymnasium Vlotho verabschiedet 69 Abiturienten

69 von ursprünglich 95 jungen Männern und Frauen in dieser Stufe haben am Freitag nach 12 Schuljahren ihre Abi-Zeugnisse im Weser-Gymnasium Vlotho erhalten. Sie liefen in Abendgarderobe ein, während ihre Familien und die Ehrengäste der Feier sich von den Plätzen erhoben.

Die Ausgabe der Abschlusszeugnisse ist an jeder Schule eine sehr emotionale Angelegenheit und entsprechend hoch ist die Metapherndichte bei den Festreden. Doch ob die gerade gekürten Abiturienten des Weser-Gymnasiums nun am besten mit Schiffen, die immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel brauchen, oder mit Adlern zu vergleichen sind, die sich nicht von Hühnern am Fliegen hindern lassen sollten – eines steht fest: Der Abi-Jahrgang 2022 hat es während seiner Zeit am WGV krachen lassen.