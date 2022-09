Weser-Sekundarschule Vlotho feiert sich

Vlotho

Die Lichter in der gut gefüllten Aula gehen aus, das Schulfest in der Weser-Sekundarschule Vlotho (WSV) beginnt: Die Ehre des ersten Auftritts hat eine Projektgruppe mit einer pantomimischen Choreographie zu „Singing in the rain“. So abwechslungsreich und überraschend wie diese Performance gelingt auch der Rest des Festes zum zehnjährigen Bestehen.

Von Jacqueline Kayer