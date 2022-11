WEZ spendet 3100 Euro für die Vlothoer Tafel

Vlotho

Ein schönes Geschenk hatte Michael Kocher, Marktleiter der WEZ-Filiale in Uffeln, bei seinem Besuch der Vlothoer Tafel am Ausgabetag am Mittwoch im Gemeindehaus von St. Stephan im Gepäck. Er konnte Birgit Peters, Teamleiterin der Tafel, die von der Diakonie getragen wird, einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 3100 Euro überreichen.

Von Joachim Burek