WGV-Backaktion für den guten Zweck

Schülersprecher überreichen 1582 Euro an den Verein Vlothoer Flüchtlinge

Vlotho

Nach Beginn des Ukraine-Krieges im vergangenen Februar sind viele Kriegsflüchtlinge nach Vlotho gekommen. Die Mädchen und Jungen des Weser-Gymnasiums wollten helfen. Spontan wurde über alle Jahrgänge hinweg eine Backaktion gestartet. Den Erlös des Kuchenverkaufs an der Schule in Höhe von 1582 Euro haben die Schülersprecher dieses und des vergangenen Schuljahres nun an den Verein Vlothoer für Flüchtlinge überreicht.

Von Joachim Burek