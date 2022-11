„Wir werden ihre Namen nie vergessen“

Gedenkstunde mit Kranzniederlegung am jüdischen Mahnmal in Vlotho

Vlotho

Mit einer Gedenkstunde am Mahnmal für die 41 im Holocaust ermordeten ehemaligen jüdischen Mitbürger Vlothos ist am Donnerstagmittag an die Reichspogromnacht 1938 erinnert worden. Deren Gräuel hatten am 10. November 1938 auch Vlotho erreicht. Damals wurden in Vlotho die Synagoge zerstört, viele jüdische Geschäfte und Häuser verwüstet und acht jüdische Mitbürger ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert.

Von Joachim Burek