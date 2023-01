Wunsch nach Gerätehausneubau

Erfreulich war, so Rethmeier, dass sich ab März die Coronalage entspannt hatte und der normale Übungs- und Wartungsdienst wieder aufgenommen werden konnte. Es wurden 48 Dienste durchgeführt und auch die Jahreshauptversammlung konnte dann endlich nachgeholt werden. Erfolgreich hätten außerdem zwei Staffeln am Leistungsnachweis in Eilshausen teilnehmen können. Auch an der Einweihung des Gerätehauses Bonneberg und an der Veranstaltung „Vlotho fährt ab“ habe der Löschzug mitwirken können. Der Tag der offenen Tür sei allerdings aufgrund der noch unsicheren Corona-Lage vorsorglich abgesagt worden.

