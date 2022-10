Zur Rast bei Freunden

Den FC Exter verbindet schon seit 26 Jahren einen enge Freundschaft mit dem Sportverein Budowlani Lubsko aus der polnischen Partnerstadt Vlothos. Imnmer wieder finden gegenseitige Besuche der Vereine unter anderem zu Fußballturnieren statt. Daher hatte eine Delegation aus Lubsko, angeführt von Bürgermeister Janusz Dudojc, am Freitagmittag auf der Durchreise zu einem Kulturaustausch mit Masny in Frankreich, Rast für einen Imbiss im Exteraner Vereinsheim gemacht. Dort wurden die Gäste von Peter Lange und Friedhelm Schiefelbein vom FCE sowie von Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken willkommen geheißen.

Die Delegation aus Lubsko, zu der auch neue Ratsmitglieder und Vertreter der Verwaltung aus der polnischen Partnerstadt sowie Philharmoniker aus Ternopol in der Ukraine gehörten, war auf dem Weg in die kleine französische Gemeinde Masny im Department Nord, Douai. Dort werden am Samstag und Sonntag zwei Konzerte zur Unterstützung der Ukraine stattfinden.