Volkstrauertag in Enger und Spenge: erschütternde Aktualität

Enger/Spenge

Alljährlich wird im November der Volkstrauertag begangen. In diesem Jahr hat das Gedenken an die Opfer von Flucht, Krieg und Vertreibung eine erschütternde Aktualität bekommen, wie sie in Europa seit den Balkankriegen der 1990er Jahre nicht mehr bestand. So war in den Gedenkgottesdiensten in Enger und Spenge der Krieg in der Ukraine auch ein zentrales Thema der Predigten.

Von Dana Thoeren und Daniela Dembert