Vor Löhner Penny-Markt Schläge angedroht?

Vorgeworfen wurde dem Mann Bedrohung, nach Paragraf 153a Strafgesetzbuch ist das Verfahren jetzt vorläufig eingestellt, aber der finanziell nicht gerade gut gestellte Lkw-Fahrer muss eine Geldbuße in Höhe von 450 Euro an das Tierheim bezahlen.

Was war am 23. Dezember 2021 passiert? Der Herforder hatte gegen 7.30 Uhr seinen Sattelzug an einer Bushaltestelle an der Weihestraße geparkt, um sich beim Bäcker im Penny-Markt Brötchen und Kaffee zu holen.

Mit Lkw an Bushaltestelle gehalten - das ist verboten

Ein Mann habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er dort nicht halten dürfe. Aber es sei schwierig, einen Lkw zu parken, um fix etwas zu essen zu kaufen. Nach wenigen Worten sei er zum Bäcker gegangen, um auf dem Rückweg zum Lkw wieder auf den Mann zu treffen.

Der 36-jährige räumte ein, dass es beim zweiten Gespräch zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sei. Bedroht habe er den Mann nicht. Er arbeite am Wochenende als Busfahrer, um seinen Unterhaltsverpflichtungen nachzukommen, und erlebe dabei weitaus schwierigere Situationen.

Das Bußgeld in Höhe von 55 Euro, das er für das Falschparken zahlen sollte, habe er beglichen. Der Strafbefehl wegen der angeblichen Bedrohung habe ihn jedoch schockiert, dagegen legte er Widerspruch ein.

Vor Gericht stand Wort gegen Wort. Der 54-jährige Zeuge schilderte, wie er den Eindruck hatte, dass der Lkw-Fahrer ihn für ein zweites Gespräch auf dem Parkplatz abpasste. Er sei nach dem ersten verbalen Schlagabtausch, bei dem er auch ein Foto vom falsch geparkten Lkw gemacht habe, in den Penny-Markt gegangen.

Dort habe er eine Zeitung gekauft und sei auf dem Rückweg zum Auto gewesen, als der Mann noch einmal auf ihn zugekommen sei. Es sei um das Foto gegangen, der Mann habe ihn leicht geknufft, den Arm gehoben und Schläge angedroht.

Man könne die Sache hinter dem Supermarkt unter Männern klären, habe der Lkw-Fahrer unter anderem geäußert. Aber das ginge ja nicht mit einem solchen Schlappschwanz wie ihm, hätte er sich anhören müssen.

54-jähriger Löhner fühlte sich bedroht

Der Löhner sagte, er habe sich bedroht gefühlt und sei direkt zur nahen Polizeiwache gefahren, um Anzeige zu erstatten. Aus dieser Anzeige resultierte auch das Bußgeld wegen Falschparkens.

Der Verteidiger des Herforders zeigte Verständnis für die gefühlte Bedrohung des Zeugen. Aber wenn jemand so etwas sage, sei es auch immer die „Frage des Empfängerhorizonts“, so der Verteidiger weiter.

Gewollt sei eine Bedrohung nicht gewesen, und die Beleidigungen habe sein Mandant eingeräumt. Er schlug vor, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldbuße einzustellen.

Wegen „unbeherrschten Auftretens“ schon öfter vor Gericht

Damit konnte sich auch die Staatsanwältin anfreunden, trotz des „unbeherrschten Auftretens“, das den 36-Jährigen nicht zum ersten Mal vor Gericht brachte. Es gebe schon viele eingestellte Verfahren, auch 2018 vor dem Amtsgericht Herford nach einem Vorfall, der wesentlich gravierender gewesen sei.

Angesichts der finanziellen Lage schlug sie die Zahlung von 450 Euro in sechs Monatsraten vor. Das akzeptierte die Verteidigung. Wenn der Mann seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.