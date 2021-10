Vorfreude auf den Nikolausbesuch

Vlotho

Die Vlothoer können sich in diesem Jahr nach der langen Corona-Pause auf eine stimmungsvolle Adventszeit auch wieder in der Innenstadt und an den Dorftreffpunkten in den Ortsteilen Exter und Uffeln freuen. Lediglich Valdorf setzt dieses Jahr mit seinem Markt noch einmal aus.

Von Joachim Burek