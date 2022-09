Vorwurf nur noch Körperverletzung

An der Einfahrt zur Tiefgarage am Herforder Otternbuschweg wollten die Polizisten am 11. Juli den Mann kontrollieren. Bei seiner Flucht durch die Lücke zwischen Polizeiauto (gelbe Markierungen) und Zaun (links) soll er mit einem Reifen des Rollers an den Bordstein geraten sein und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Laut Gutachten wurde es hin- und hergeschleudert, fuhr unkontrolliert auf die Beamtin zu und erfasste sie.

Foto: Hartmut Horstmann