Wachmann räumt Grill-Klau ein

Beim Verhandlungsauftakt vor einigen Wochen hatte sich der 38-Jährige nur zu einem Diebstahl in der Möbel-Heinrich-Filiale in Kirchlengern eingelassen und ein Geständnis abgelegt. Demnach war der gelernte Pizzabäcker im Februar 2020 im Auftrag seines damaligen Arbeitgebers – ein Sicherheitsunternehmen aus Hameln – für zwei Nächte in dem Möbelhaus im Einsatz gewesen. Hatte er in der ersten Schicht noch Angst gehabt, die Nacht alleine in dem riesigen Gebäude zu verbringen, machte er kaum 24 Stunden später lange Finger. Der Libanese packte Haushaltwaren im Wert von mehreren Tausend Euro in Einkaufstüten und verstaute diese in seinem Auto.

