Wälder im Kreis Herford brauchen weiter Regen

Mehrere heiße Sommer in Serie haben dafür gesorgt, dass die Wasserspeicher in den tieferen Schichten des Waldbodens leerliefen. Haben die stärkeren Niederschläge in den Wintermonaten daran etwas ändern können?

Wie es dem Waldboden in NRW und damit auch im Kreis Herford nach den vergangenen Dürrejahren geht, weiß Alexander Weller vom Zentrum für Wald und Holzwirtschaft: „Aktuell ist der Bodenwasserspeicher durch die hohen Niederschläge im Februar noch gut gefüllt. Da die letzten Wochen aber vergleichsweise sehr niederschlagsarm waren, wird der Oberboden zusehends trockener. Für die beginnende Vegetationszeit im April wäre etwas Regen in den kommenden Wochen also wünschenswert“, sagt er.

Gerade junge Pflanzen mit weniger tiefen Wurzeln bräuchten genügend Wasser im Oberboden, um ausreichend versorgt zu werden. Denn auf den Wasservorrat in den tieferen Bodenschichten können sie nicht zugreifen, wenn ihr Wurzelwerk einfach noch nicht so tief reicht.

Waldboden filtert Nitrat aus dem Wasser

Grundsätzlich funktioniert der Waldboden wie ein großer Schwamm, er kann große Mengen Wasser aufnehmen und langsam wieder abgeben. Für das eigene Wachstum benötigt der Wald nur einen Teil des aufgenommenen Wassers. Der andere Teil des Regenwassers, etwa 30 bis 45 Prozent, versickert dagegen in ebenen Lagen ins Grundwasser oder läuft in höheren Lagen die Hänge herunter in Bäche und Flüsse.

Der Waldboden erfüllt dabei eine wichtige Filterfunktion, indem er beispielsweise Nitrat aus dem Wasser filtert. In der Sommerhitze dient der Wald zusätzlich als „Klimaanlage“. Die belaubten Bäume spenden Schatten und verdunsten permanent Wasser. So wird auch die Umgebung abgekühlt.

Bleibt der erwünschte Regen jedoch aus, gerät der Wald in Stress. Das mindert seine Wachstumsfähigkeit und macht ihn anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Vor allem der Fichtenbestand hatte in den trockenen Jahren mit dem Borkenkäfer zu kämpfen.

Zu viel Wasser zum falschen Zeitpunkt kann aber auch für andere Probleme sorgen: Bei der Holzernte im Februar sei der überdurchschnittliche Regen den Försterinnen und Förstern eher ungelegen gekommen, sagt Alexander Weller. „Ein matschiger Boden erschwert die Arbeit. Zum Schutz der Böden musste der Transport des Holzes aus dem Waldbestand häufiger abgebrochen werden.“ Auch andauernde Frosttage, die für das sogenannte „Rücken“ des Holzes wichtig seien, hätten in diesem Winter gefehlt.