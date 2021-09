Waren die Strangbach-Durchlässe dicht?

Auf der Versammlung der Hochwassergeschädigten am Samstag werden zudem Stimmen laut, dass die Durchlässe des teils unterirdisch verlaufenden Strangbachs, der sich an jenem Frühsommerabend von einem kleinen Rinnsaal in einen reißenden Strom verwandelt hatte, schon vor den heftigen Regengüssen verstopft waren. „Die Stadt hat behauptet, alle Zugänge zum Strangbach seien gereinigt gewesen. In der Sache ist da aber seit Jahren nichts passiert“, moniert eine Anwohnerin. Ein weiteres Hochwasser-Opfer ergänzt: „Die unverrohrten Gräben an der Friedrich-Ebert Straße waren seit längerem nicht gepflegt. Alles war zugewachsen. Und in den Gullys war auch schon vor dem Starkregen Schotter. Das Wasser, das von oben kam, konnte gar nicht abfließen.“ Bilder vom Zustand der Gräben und Abflüsse hat der Mann in einer Mappe gesammelt.

