Warntag: Auch im Kreis Herford schrillen die Sirenen

Wenn am Donnerstag, 9. März, um 11 Uhr überall im Kreis Herford Sirenen und Warn-Apps Alarm schlagen, ist das kein Grund zur Sorge. Der Kreis Herford beteiligt sich am landesweiten Warntag.

Die Sirenen in NRW werden am 9. März auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Erstmals werden an diesem Tag auch die Stadtwerbetafeln der Firma Ströer angesteuert. Vereinzelt stehen die auch im Kreisgebiet. Neben den üblichen Warn-Apps KatWarn und NINA wird beim landesweiten Warntag auch das sogenannte Cell-Broadcast-System getestet, das am bundesweiten Warntag im Dezember 2022 das erste Mal erprobt wurde.

Während die Sirenen von der Kreis-Leitstelle in Hiddenhausen ausgelöst werden, werden alle anderen Warnmittel zentral über das Modulare Warnsystem (MoWaS) vom Land NRW gesteuert. Mit diesem in Deutschland neu eingeführten Warnkanal werden Warnungen an viele Mobilfunkgeräte beziehungsweise Smartphones in einem Gefahrengebiet geschickt.

Er wird zentral vom Land NRW über das „MoWaS“ ausgelöst. Zu beachten ist, dass derzeit noch nicht alle Smartphones erreicht werden, da viele Faktoren für die Empfangbarkeit eine Rolle spielen, informiert der Kreis Herford. Wichtig sei, dass das aktuelle Betriebssystem-Update installiert ist, das Handy oder Smartphone eingeschaltet ist und sich nicht im Flugmodus befindet.

Der Kreis Herford selbst hält die Bürger über die sozialen Medien, die Presse und die eigene Webseite auf dem Laufenden. Während die Warn-Apps auf dem Smartphone installiert sein müssen, um eine Warnmeldung zu erhalten, soll Cell Broadcast die Smartphones zukünftig auch ohne technische Voreinstellungen erreichen.

Das bedeuten die drei Sirenentöne

Gegen 11 Uhr wird der Sirenenalarm zentral von der Kreisleitstelle in Hiddenhausen per Knopfdruck ausgelöst. Derzeit können von dort aus insgesamt über 90 Sirenenstandorte im Kreisgebiet angesteuert werden. Ein Sirenenalarm dient dazu, die Bevölkerung auf plötzlich auftretende Gefahren frühzeitig aufmerksam zu machen. Dies kann zum Beispiel bei Unfällen mit giftigen Stoffen oder Bränden der Fall sein. Aber auch bei extremen Wetterverhältnissen wie Stürmen, Starkregen oder Hochwasser.

Insgesamt werden drei Sirenentöne im Abstand voncirca fünf Minuten ausgelöst. Der erste Ton signalisiert, dass es sich um einen Probealarm handelt. Dieser einminütige „Entwarnungston“ hört sich durchgehend gleich an. Es folgt ein einminütiger Warnton, der an- und abschwellt. Abschließend wird noch einmal der Entwarnungston ausgelöst.

„Auch dieses Mal werden wir die bisher aufgestellten stationären Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüfen. Dies betrifft besonders die Sirenen, die beim letzten Warntag nicht funktioniert haben und die Sirenen, die seit diesem Zeitpunkt neu hinzugekommen sind“, erklärt Landrat Jürgen Müller.

Er betont: „Die kreis-, landes- und bundesweiten Warntage sind von großer Wichtigkeit. Wir können so am besten ermitteln, wo es Optimierungsbedarf gibt, wo wir nachbessern können. All das dient dazu, die Menschen im Kreis so schnell und so umfassend wie es geht warnen zu können.“