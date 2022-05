Was die Rückkehr zu G9 für Schüler aus dem Kreis Herford bedeutet

Kreis Herford

In acht Jahren zum Abitur: Viele Gymnasium haben sich von diesem System verabschiedet. Auch im Kreis Herford sind viele Schulen zu G9 zurückgekehrt. Das hat im Schuljahr 2023/2024 erhebliche Auswirkungen für all diejenigen, die in der Oberstufe eine Klasse wiederholen oder von einer anderen Schulform zum Gymnasium wechseln wollen.

Von Angelina Zander und Dominik Rose