Was hilft den Innenstädten?

Viele Innenstädte in Nordrhein-Westfalen teilen das gleiche Schicksal: Sie haben mit Leerständen zu kämpfen. Viele Faktoren spielen eine Rolle, beispielsweise der Bau von Einkaufszentren. Aber auch die Corona-Pandemie hat in vielen Kommunen dazu geführt, dass Geschäfte für immer schließen mussten. Wie können die Innenstädte wieder belebt werden und wie kann die bestehende Infrastruktur gestärkt werden?

Christian Bobka (CDU): Viele Geschäfte hatten bereits vor Corona das Problem, gegen den Online-Handel anzukämpfen. Das hat sich durch Corona nochmals verstärkt. Doch bei vielen Innenstädten ist auch das Problem, dass kein genereller Reiz mehr darin besteht, wie es früher einst war, einen Familienausflug in die Stadt zu machen. Das Land muss einen neuen Reiz und eine neue Attraktivität schaffen, welche die Menschen in die Innenstädte lockt. Und auch da gibt es viele tolle Ideen; vor allem von den Inhaberinnen und Inhabern der Geschäfte in den Innenstädten.