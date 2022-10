Herford

Soll die Stadt Herford das Sparkassengebäude an der Abteistraße kaufen oder nicht? Mit dieser Frage werden sich in den kommenden Monaten die Ratsmitglieder befassen müssen. In diesem Sommer hat die Sparkasse ihre Hauptstelle von der Abteistraße an die Engerstraße verlagert.

Von Ralf Meistes