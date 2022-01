"Weihnachtskauz" wird ausgewildert

Ein Waldkauz, der an Weihnachten in Hiddenhausen aus einer misslichen Lage gerettet werden musste, konnte jetzt vom Tierschutzverein Herford wieder in die Freiheit entlassen werden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten sich Tierfreunde aus Hiddenhausen bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr gemeldet, weil sie tags zuvor einen Waldkauz in ihrem Kamin entdeckt hatten. Die Feuerwehr stellte den Kontakt zum Bünder Tierheim her. So kam die Eule in die Obhut des Tierschutzvereins Herford, der das Tierheim betreibt.

"Gottseidank war die Feuerstelle längere Zeit nicht in Betrieb, so dass der Vogel keine giftigen Rauchgase eingeatmet hatte", teilt Renate Siekkötter vom Tierschutzverein mit. "Auch für solche Tiere haben wir immer passende Futtermittel vorrätig und der hungrige Kauz begann sofort zu fressen."

Schließlich hatte sich der Nachtgreifvogel so gut erholt, dass er bei Einbruch der Dämmerung in seinem Revier ausgewildert werden konnte. "Wir freuen uns über das Happy End für unseren Weihnachtskauz", so Renate Siekkötter.