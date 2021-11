Weihnachtsmärkte auf der Kippe

Die scheinbar unaufhaltsam steigenden Coronazahlen sorgen auch im Kreis Herford dafür, dass erneut Veranstaltungen abgesagt oder in Frage gestellt werden.

Während Herford an der Durchführung festhalten will, sagt Jugendhilfe Schweicheln das Fest am Buchenhof ab

In Herford wird an der Durchführung des Weihnachtsmarktes derzeit festgehalten. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, werde die Stadt Herford "alles in ihrer Macht stehende tun, um einen Lockdown zu vermeiden". Der Weihnachtsmarkt solle stattfinden, "der Einzelhandel und die Gastronomie sollen nicht auf den wichtigen Weihnachstumsatz verzichten müssen."

Lockdown "nur auf Anweisung"

Es sei, so die Stadtverwaltung weiter, mit Blick auf die schwierige Lage dieser Unternehmen "zwingend geboten einen Weg zu finden, das Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen". Bürgermeister Tim Kähler führt aus, er registrierte unter den Bürgerinnen und Bürgern „zunehmend Unverständnis, dass die Mehrheit unter dem mangelhaften Solidaritätswillen einer Minderheit in Mitleidenschaft gerät.“ Daher appelliert Kähler erneut an alle noch Ungeimpften, sie mögen die Impfung schnellstens nachholen.

In Herford würden "neue Möglichkeiten des Impfens geschaffen, um die gute Arbeit der Hausärzte weiter zu ergänzen". Abschließend betonte Bürgermeister Tim Kähler: „Einen Lockdown wird es in Herford nur geben, wenn wir dazu angewiesen werden oder die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet ist.“

Kein Weihnachtsmarkt am Buchenhof

Für Hiddenhausen zieht die Evangelische Jugendhilfe Schweicheln aus der Corona-Lage andere Konsequenzen. Mit Blick auf die Infektionszahlen hat sie die Veranstaltung "Weihnachten auf dem Buchenhof" abgesagt. "In der aktuellen Lage wäre es das falsche Zeichen, unseren Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen", sagte Organisatorin Claudia Röhe. "Auch, wenn wir diese Entscheidung erneut schweren Herzens treffen mussten."

Bereits im vergangenen Jahr musste der Markt coronabedingt ausfallen. Die gute Nachricht: Ganz verzichten müssten die Kunden aber nicht auf Leckereien aus Schweicheln: Ab Montag, 22. November, können Stammkunden und Interessierte von 10 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 15.30 Uhr am Buchenhof Kekse, Spezialitäten aus der Küche sowie Dekorationsartikel erwerben. Die Verkaufstheke am Johann-Wichern-Weg 5 ist jeweils montags bis donnerstags geöffnet.

Es wäre die 21. Auflage des Buchenhof-Marktes gewesen. "Die Veranstaltung ist eigentlich ein Jahreshöhepunkt – für Teilnehmende, aber auch für Mitarbeitende", sagte Einrichtungsleiter Ralf Mengedoth. "Umso trauriger ist es, dass wir zum zweiten Mal in Folge darauf verzichten müssen." Doch die Situation in den Krankenhäusern sei ernst. "Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass sie nicht noch ernster wird", betonte Mengedoth. Dazu gehöre zum Beispiel, bestehende Impfangebote zu nutzen.