Das kuriose Nachleben der Herforder Weihnachtstanne

Sie war die letzte, aber auch größte Erinnerung an das „Weihnachtslicht“, die 20 Meter hohe Tanne auf dem Alten Markt. In den nächsten Tagen wird sie vor Ort klein gesägt und... Ja, was eigentlich? Was passiert mit den Resten dieses gewaltigen Baums? Die Antwort lässt aufhorchen.

Am Donnerstagvormittag steht sie noch. Am Nachmittag lag die Tanne dann schon auf dem Pflaster des Alten Marktes in Herford.

Eigentlich sollte der Ende Oktober aufgestellte Baum aus einem Privatgarten an der Lutherstraße bereits am Mittwoch von einem Kran in die Horizontale gelegt werden. „Da ging das wegen des stürmischen Wetters nicht“, sagt Schausteller Björn Laffontien, der jedes Jahr für den riesigen Hingucker auf Herfords zentralem Platz sorgt. Am Donnerstagnachmittag war es aber so weit: Ein Kran brachte die Tanne zu Boden.