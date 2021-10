Weniger Tests seit Beginn der Kostenpflicht

Für viele Bevölkerungsgruppen sind Coronatests seit Montag kostenpflichtig. Einen deutlichen Rückgang an Tests spüren seitdem die Mühlenkreiskliniken und der Anbieter Biekra. Zahlenmäßig kaum Veränderungen stellt hingegen die Pinguin-Apotheke fest, die Testmöglichkeiten am H2O anbietet.

15 Euro kostet ein Test, den die Pinguin-Apotheke vor Ort durchführt – und im größeren Stil am H2O. Am Badezentrum kam man in den vergangenen Tagen auf etwa 200 Tests pro Tag. Laut Sascha Sobieraj, dem Filialleiter der Pinguin-Apotheke, entspricht dies in etwa dem Stand vor der Kostenpflicht. Allerdings warnt er vor voreiligen Folgerungen, was die weitere Entwicklung angeht: „Wir haben gerade Schulferien und da gehen viele Schüler ins H2O.“